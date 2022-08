Shopping na Estrada de Caucaia terá pontos de recarga para carros elétricos

Central Park Plaza Shopping ainda projeta a instalação de uma usina para geração de energia solar; saiba mais

Foto: Pixabay





Previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2023, o Central Park Plaza Shopping, que está sendo construído na altura do Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista, terá em seu estacionamento pontos para recarga de bateria de carros elétricos. O shopping também projeta a instalação de uma usina para geração de energia solar. , que está sendo construído na altura do, terá em seu estacionamento. O shopping também projeta a instalação de uma





O mercado de veículos elétricos vem crescendo rapidamente ao longo dos últimos anos. Segundo levantamento da empresa NeoCharge, em março de 2020 havia 1.484 carros elétricos no Brasil. Hoje, já são 6.575, um crescimento de 343% em dois anos.





Em Cotia, de acordo com a NeoCharge, há 171 carros elétricos e, em Vargem Grande Paulista, 27.





SOBRE O SHOPPING





O Central Park Plaza Shopping está localizado na Avenida Ivo Mário Isaac Pires, 4.040 – Tijuco Preto, Vargem Grande Paulista, uma das principais vias de ligação da região, e sua área total envolve 32.622 mil metros quadrados de área construída e 22 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL). Desde o início das obras, já foram gerados mais de 800 empregos diretos e indiretos.





No empreendimento estão previstas mais de 144 lojas, seis megalojas, três âncoras, 20 quiosques, academia, caixas eletrônicos, casa lotérica, pet shop, boliche, pista para caminhada, minigolfe, quadras de beach tennis, playground, estacionamento com 800 vagas, supermercado com 3 mil metros quadrados, cinco salas de cinema, salas de coworking, 420 assentos na praça de alimentação e espaço saúde, com clínicas médicas, consultórios médicos e odontológicos, laboratório de análises clínicas, dentre outros serviços.