Aluno de Cotia é premiado na maior competição de matemática do mundo

Entrega da medalha aconteceu em cerimônia realizada na própria escola da rede municipal; saiba mais

Foto: Divulgação





Nicolas Chieregato Castanho, aluno do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Gaspar de Godói Moreira, recebeu medalha de prata por sua participação na última edição da Olimpíada Canguru de Matemática. A entrega aconteceu em cerimônia realizada na própria escola, nesta quinta-feira (18).





Considerada a maior competição de Matemática do mundo, a olimpíada realiza edições anuais, destinada aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até o 3ª ano do Ensino Médio. A Olimpíada Canguru conta com mais de seis milhões de participantes por ano em 75 países.