Servidores públicos de Cotia terão "feriadão" de 5 dias na próxima semana

Feriado da independência será emendado com o final de semana; Entenda:





As repartições públicas de Cotia funcionarão na próxima semana somente até o dia 6 de setembro, isso porque dia 7 é feriado nacional (independência do Brasil), dia 8 feriado municipal (dia da padroeira da cidade) e dia 9 o prefeito do município decretou ponto facultativo.

Com isso os servidores terão folga total de 5 dias emendando com o final de semana do dia 10 e 11 de setembro.

Vale lembrar que medida não se aplica às unidades cujas atividades não possam sofrer interrupção como pronto socorro e agentes de trânsito por exemplo.