Judocas de Cotia se classificam para a fase final do Campeonato Paulista

Foto: Divulgação





A equipe de base de judô da Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia disputou a fase Inter-regional do Campeonato Paulista Aspirante que aconteceu em Itapecerica da Serra, no sábado (27).





A competição foi classificatória para a fase final estadual que acontecerá em outubro e dois judocas da equipe de Cotia garantiram vaga: Nicolly e Pablo que conquistaram, respectivamente, as medalhas de prata e bronze.





O evento reuniu os campeões, vice-campeões e terceiros colocados de quatro regiões do estado de São Paulo: Sudoeste, Litoral Sul, Sul e Vale do Ribeira.





A equipe de Cotia, treinada pelos senseis Thiago e Pietro Stefanelli, chegou à competição com sete atletas medalhistas no Campeonato Regional Sudoeste: no Sub-15, Enzo Rema e Renan Rodrigues; no Sub-18, Nicolly Almeida, Gustavo Palomares, Julia Roxo e Joab Barcellos; e, no Adulto, Pablo Palomares.





Por conta de uma lesão no ombro, o judoca Roberto Oliveira Jr não pôde participar.





Os judocas Gustavo e Joab chegaram próximo da classificação, mas terminaram na quinta colocação em suas categorias e os demais cotianos finalizaram suas participações na sétima colocação.