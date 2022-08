Dona de veículo é multada em R$18,8 mil por descarte irregular de entulho em Itapevi

Imagens flagraram condutores despejando entulho no Jd. Julieta; proprietária do automóvel tem 30 dias para efetuar o pagamento ou apresentar defesa

Imagem do Google Street View / Visão Oeste





Agentes do Setor de Fiscalização de Posturas Municipais da Prefeitura de Itapevi multaram em R$18,8 mil a proprietária de um carro Fiat Strada com placa de Campinas, na Rua Cleide com a Isabel, no Jardim Julieta.





O motorista foi flagrado por moradores despejando sacos de entulho. Segundo a Prefeitura, a equipe da fiscalização resgatou as imagens e pode autuar a dona do veículo pela placa, uma vez que os condutores já não estavam mais no local no instante da fiscalização.





A proprietária foi multada nos artigos 16 e 30 da lei municipal 1796/06. De acordo com a Prefeitura, ela terá que pagar uma multa no valor de 8 mil UFMs (Unidades Fiscais do Município – atuais R$2,36), o equivalente a R$18.880,00 mil. Ela tem 30 dias para efetuar o pagamento ou apresentar defesa em relação à autuação.





Denúncia





Para denunciar o descarte irregular na cidade de Itapevi, o cidadão pode entrar em contato com o Setor de Fiscalização de Posturas Municipais da Prefeitura de Itapevi, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) ou pelo telefone 4143-7600. É possível denunciar ainda à GCM, que apoia as ações dos fiscais, via telefone 153, e com a Polícia Militar, pelo 190. Estes telefones funcionam 24 horas por dia.