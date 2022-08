Semáforos instalados há quase 2 meses no centro de Cotia vão funcionar ‘nos próximos dias’

Setram disse que equipamentos foram instalados para dar mais fluidez ao trânsito e aumentar a segurança dos pedestres; saiba mais

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Os três novos semáforos instalados no dia 1º de julho na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na região central de Cotia, devem entrar em operação nos próximos dias, segundo informou a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) ao Cotia e Cia na manhã desta segunda-feira (22). na região central de Cotia, devem entrar em operação nos próximos dias, segundo informou ana manhã desta segunda-feira (22).





Os equipamentos seguem por enquanto no sistema amarelo piscante. Os aparelhos foram fixados no cruzamento da rua Israel, para motoristas que seguem sentido centro, e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, para quem segue sentido Hospital Regional. Semáforos para pedestres também foram implantados em frente à escola Batista Cepelos.





A Setram explicou que foram realizados estudos que apontaram para a necessidade de implantação de um semáforo no entroncamento da rua Israel com a Av. Nossa Senhora de Fátima "por conta do intenso fluxo de veículos no local, além da proximidade com uma unidade escolar e travessia de pedestres".