Caminhão tomba na Raposo Tavares e acidente deixa vítima em estado grave no km 38

Um caminhão que transportava mármore tombou por volta das 12h desta segunda-feira (22) na altura do km 38 da rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo.





Segundo a CCR Via Oeste, três pessoas ficaram feridas, sendo duas com ferimentos leves e um pedestre com ferimentos graves.





A Polícia Rodoviária informou ao Cotia e Cia que a vítima em estado grave é um adolescente e que ele foi encaminhado ao Hospital de Osasco. Os outros dois feridos são o motorista e o passageiro do caminhão.





"No local trata-se de curva em declive , o qual o condutor perdeu o controle, e veio a tombar atingindo o pedestre", disse a Polícia Rodoviária.





De acordo com a CCR, apenas o acostamento encontra-se interditado. As esquipes da CCR ViaOeste e PMRv e Bombeiros atuam na ocorrência.





(MATÉRIA ATUALIZADA ÀS 14H24 COM INFORMAÇÕES DA CCR E ÀS 15H52 COM INFORMAÇÕES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA)