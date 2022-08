Covid-19: Cotia inicia a vacinação de crianças de 3 e 4 anos com comorbidades

Vacinação acontece em 6 UBSs do município, saiba mais

Foto: Alexandre Rezende / Arquivo Prefeitura de Cotia





A partir desta terça-feira (23), a Secretaria de Saúde de Cotia inicia a vacinação contra a Covid-19 em crianças com 3 e 4 anos de idade que tenham comorbidades em seis unidades básicas de saúde (UBSs) [veja abaixo].





A vacinação será de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.





Neste público, será utilizado o imunizante do Instituto Butantan (Coronavac).





Para que a criança seja vacinada, basta comparecer nas UBS’s com documento com foto da criança e do responsável, caso a criança não tenha CPF, é obrigatório levar o cartão SUS.





De acordo com a Secretaria de Saúde de Cotia, a vacinação deste público acontecerá em seis unidades pré-definidas visando o melhor aproveitamento do imunizante (cada frasco contém dez doses) e em função da quantidade de frascos que o município recebeu do governo estadual para a vacinação desta faixa etária.





Local:





· UBS Atalaia





· UBS Arco-Íris





· UBS Caucaia





· UBS Assa





· UBS Mirizola





· UBS Portão