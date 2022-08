Raposo Tavares registra acidente entre carro e moto nesta terça-feira (2)

Acidente aconteceu por volta das 18h





Foto: Anderson Fernandes / enviada ao Cotia e Cia





A rodovia Raposo Tavares registrou um acidente entre um carro e uma moto no final da tarde desta terça-feira (2). A ocorrência foi no km 30,5, no sentido interior. A foto foi enviada à reportagem pelo motorista Anderson Fernandes.





Segundo Anderson, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia estava atendendo a ocorrência. Ele também relatou que uma equipe do Samu tinha chegado por volta das 18h07.





Segundo o aplicativo Waze, o trânsito por volta das 18h15 estava do km 30 ao km 23.





Cotia e Cia está em busca de mais informações e em breve essa matéria será atualizada.