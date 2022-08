Eleições 2022: Conheça os candidatos de Cotia para deputado estadual e federal

Em Cotia, participam da corrida eleitoral pessoas que já são do meio político, um pastor, e uma candidatura coletiva formada por mulheres; confira

Foto: Antônio Augusto / TSE

No dia 2 de outubro, primeiro turno das Eleições 2022, 185.031 cotianos poderão comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos.





O número de eleitores na cidade é 10% superior ao das eleições de 2018, quando havia 168.031 pessoas aptas a votarem. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Em Cotia, há quatro candidaturas que disputam o cargo para deputado estadual e duas para deputado federal. Confira abaixo quem são e a trajetória de cada um deles.

Isaías Oliveira (PSB)

Natural de Osasco, Isaías é candidato a deputado federal pelo PSB. É a primeira vez que ele se candidata. Isaías é pastor e presidente das Assembleias de Deus Vida e Paz com Cristo, com sede em Cotia. Pai de quatro filhos, tem formação superior em teologia científica. Está há 20 anos como liderança comunitária e espiritual desenvolvendo projetos sociais junto à comunidade. Suas principais bandeiras são em defesa do cristianismo, em defesa da liberdade de expressão e da família.





Isaías Oliveira (PSB). Foto: Divulgação

Welington Formiga (PSC)





Welington Formiga, 35, é candidato a deputado estadual pelo PSC. Formado em direito e pós-graduado em direito eleitoral, ele é casado e pai de um casal. Em 2020, obteve quase 52 mil votos para prefeito de Cotia. Em 2018, se candidatou para deputado estadual pelo PTB. Obteve 17.449 votos, mas não foi eleito. Formiga está na política desde o ano 2000, quando ainda era adolescente.





Welington Formiga (PSC)

Eduardo Nascimento (PSB)





O ex-vereador de Cotia, Eduardo Nascimento, é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Ele foi vereador na cidade de 2016 a 2020. Tentou a reeleição, obteve 1.749 votos, mas não conseguiu. Eduardo vem se reunindo e buscando apoio de políticos e ex-políticos como Quinzinho Pedroso, Cândido Vacarezza, Márcio França, entre outros. Nas redes sociais, ele se apresenta como uma pessoa que teve “uma trajetória de dificuldade, com histórico de pobreza, trabalho, aprendizado e superação”. Natural de São Paulo, Eduardo tem 52 anos.





Eduardo Nascimento (PSB)





Sandrinho Santos (Solidariedade)





Alexsandre Santos Ramos, 42, mais conhecido como Sandrinho Santos, é candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Formado em Gestão Pública, está em seu segundo mandato como vereador em Cotia. Disputou sua primeira eleição para vereador em 2008, quando obteve 475 votos. Quatro anos depois, disputou novamente a eleição, obtendo 787 votos, mas só foi eleito vereador a primeira vez em 2016, com 1.590 votos. Já na disputa pela reeleição, em 2020, dobrou a sua votação e consagrou-se como o vereador mais votado da história da cidade, com 3.878 votos. Hoje, Sandrinho é presidente municipal do Solidariedade Cotia e 2° secretário na executiva estadual do partido.





Sandrinho Santos (Solidariedade)



Mulheres de Todas as Lutas





Alexandre Frota (PSDB)

O deputado federal Alexandre Frota é candidato à deputado estadual. Morador da Granja Viana, ele está envolvido com a política desde 2018, quando se elegeu deputado federal por São Paulo pelo então partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, com 155.522 votos.

Para as eleições deste ano, Frota decidiu que seguirá a carreira parlamentar e disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, agora pelo PSDB, partido ao qual está filiado desde agosto de 2019.











A candidatura coletiva Mulheres de Todas as Lutas, para deputada estadual, é composta por Cida Aires, Amanda Lino, Solange Pall, Claudia Pontes e Carla Santos.Cida Aires é enfermeira, negra, mãe solo de três, mora em Cotia e trabalha em Carapicuíba e Barueri. É defensora do SUS e da saúde pública. Tem uma trajetória de participação nas lutas populares. É a representante oficial da candidatura;Amanda Lino é professora na educação infantil e dirigente sindical em Iperó. Mora em Sorocaba, onde trabalha com terapia para crianças do espectro autista. Iniciou sua militância no MST. É graduada em pedagogia da terra e mestra em educação pela UFSCar. Mãe de três, atua no movimento de mulheres, destacando a condição da maternidade nas políticas públicas;Solange Pall é advogada de formação, servidora do judiciário estadual e presidenta do PSOL de Osasco. Tem um histórico de militância na região oeste metropolitana, com destaque para o movimento de moradia e a defesa dos direitos das mulheres. É mãe solo de três;Claudia Pontes é estudante de psicologia e negra. Mora em Vargem Grande Paulista, onde participa do conselho de saúde. É organizadora do movimento Unir VGP por participação popular direta e atua num projeto de futebol popular;Carla Santos é professora da rede estadual, trabalha e mora em Cotia. Mãe de duas, atua na APEOESP e no movimento negro, sendo uma das coordenadoras do cursinho popular da Uneafro.