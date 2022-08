Vídeo flagra bandido furtando carro em plena luz do dia próximo ao Fórum de Cotia

Crime aconteceu por volta das 13h desta terça-feira (2); veja as imagens

Imagens de uma câmera de segurança flagraram, na tarde desta terça-feira (2), um bandido furtando uma Saveiro cor prata na rua Ângelo Prado Sobrinho, no Parque Bahia, a menos de 200 metros do Fórum de Cotia [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM].





Pelas imagens, é possível ver o homem já próximo do carro, que está estacionado em frente a uma residência, e olhando diversas vezes para os lados. Ele se afasta e retorna já abrindo a porta do lado esquerdo.





Na sequência, ele sai do veículo, abre o capô e retorna para o carro. A ação dura cerca de dois minutos.





Em depoimento à Polícia Civil, a vítima disse que dentro do veículo havia documentos pessoais, celular e cartões bancários. A vítima havia deixado o carro estacionado e retornou 30 minutos depois. As imagens serão investigadas pela Polícia Civil de Cotia.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia como furto de veículo.