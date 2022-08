Avenida em Cotia ganha lombadas eletrônicas que limitam velocidade em 30 e 40 km/h

Instalação foi finalizada na tarde desta quinta-feira (25); veja os detalhes

Foto: Divulgação





A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia finalizou na tarde desta quinta-feira (25) a instalação de lombadas eletrônicas na avenida Antônio Mathias de Camargo, região central, na altura do número 497.





Segundo a Setram, os equipamentos estão em fase de testes e o resultado será acompanhado pelos agentes de trânsito pelos próximos dias. Os equipamentos eletrônicos limitam a velocidade na via em 30km/h, para os veículos que trafegam sentido centro e, em 40km/h para o fluxo no sentido bairro. De acordo com a pasta, as velocidades são regulamentadas com base em Resolução do Conselho Nacional de Trânsito.





“Na descida da av. Antônio Mathias de Camargo, por estar em área escolar, a lombada eletrônica limita a velocidade em 30km/h para garantir mais segurança aos transeuntes, trata-se de um local que exige mais cautela por parte dos motoristas”, esclareceu o titular da pasta, Joaquim Brechó.





A implantação da lombada eletrônica na Antônio Mathias de Camargo faz parte de um projeto municipal que já está em andamento e contempla a implantação de equipamentos de controle de velocidade e de fiscalização em diversos pontos da cidade. Na estrada de Caucaia do Alto, por exemplo, a Setram finaliza a instalação de radares em diversos trechos, além de lombadas eletrônicas.