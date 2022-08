Pistas no pontilhão de Caucaia são liberadas em ambos os sentidos

Semáforos foram instalados em junho no sistema "pare e siga".





Os semáforos instalados no pontilhão de Caucaia do Alto para a obra de duplicação do viaduto entraram no sistema intermitente na tarde desta sexta-feira (19), com o laranja piscando, isso porque ambas as pistas estão liberadas.

O Cotia e Cia apurou que ainda pode ocorrer durantes os próximos dias alguns momentos de os semáforos voltarem a funcionar no sistema "pare e siga" por conta das obras.

A mudança deve ajudar muito no fluxo de veículos que em momentos de picos passavam de 2 kms de congestionamento.

Segundo a prefeitura “Com a duplicação, o viaduto passará a contar com 14 metros de largura em cada um dos sentidos e canteiro central”.