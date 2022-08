GCM encontra corpo decapitado com perfurações no tórax em estrada de Cotia

Vítima não foi identificada até o momento; veja a reportagem

Guardas civis municipais encontraram, na noite desta sexta-feira (19), um corpo decapitado na Estrada do Tabuleiro Verde, no Jardim Santa Paula, em Cotia. Segundo os GCM’s, havia duas ou três perfurações no tórax, que aparentavam ser de faca.





De acordo com o depoimento dos agentes na delegacia, o corpo encontrava-se deitado com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados, estava vestido com uma camiseta na cor rosa e de bermuda arriada no joelho. Não foi localizado qualquer documento de identificação da vítima.





Ao tomar conhecimento dos fatos, a Autoridade Policial dirigiu-se até o local e solicitou a perícia. Também foi solicitado carro de cadáver para a vítima.





O crime foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Cotia.