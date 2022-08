Morre adolescente de 15 anos que foi atingido por caminhão que tombou na Raposo Tavares

Giovanne Patrocínio ficou internado na UTI do Hospital Regional de Cotia por 8 dias; relembre o acidente

Morreu na manhã desta terça-feira (30) o estudanteque foi atingido por um caminhão que tombou ao fazer uma curva na altura do km 38 da rodovia Raposo Tavares, no último dia 22. Ele ficou durante esses, mas não resistiu e teve morte encefálica, segundo informou a família.

“Venho informar que infelizmente, meu filho GIOVANNE teve morte encefálica. Assim que houver liberação do corpo daremos maiores informações”, disse a mãe do garoto.

Giovanne foi atingido pelo caminhão quando caminhava pelo acostamento da rodovia.O motorista e o passageiro do caminhão ficaram levemente feridos.

Segundo a Polícia, o local se desenvolve em declive e em curva à esquerda. O condutor perdeu o controle, e veio a tombar atingindo Giovanne.

Após repercussão do caso, vereadores de Cotia chegaram a se manifestar na tribuna da Câmara Municipal com cobranças aos órgãos responsáveis pela via