Justiça determina que Léo Lins pague indenização por ofender mãe de autista na internet

Humorista usou palavras com expressões sexuais e pornográficas em mensagem dirigida a mãe, que se revoltou com “piada” feita pela namorada de Lins em rede social; vítima foi representada pelo advogado criminalista, Leandro Mathias, de Cotia; relembre o caso





Humorista Léo Lins / Foto: Reprodução





A juíza Macela Filus Coelho, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, determinou que o humorista Léo Lins pague R$44 mil de indenização por danos morais a uma mãe de criança autista. A sentença, que ainda cabe recurso, foi publicada nesta semana.





O processo foi conduzido pelo Escritório Leandro Mathias Advocacia e Mariza Gonzalez, que fica na região central de Cotia.





O caso ocorreu em setembro de 2020, quando Léo Lins foi alvo de um abaixo-assinado e de um processo na Justiça após ter feito comentários considerados ofensivos em resposta a pessoas que criticaram e cobraram uma retratação após comentário feito por sua namorada, Aline Mineiro, em vídeo que comparava o humorista, que estava quieto em uma festa, a uma pessoa com autismo.





Léo Lins e a namorada Aline Mineiro. Foto: Reprodução / Youtube





A fala de Aline sobre o autismo gerou revolta na comunidade, da qual a autora do processo faz parte. Segundo a juíza, a autora chegou a enviar uma mensagem para o humorista com seguinte conteúdo: "aconselha sua namorada a se retratar. Autismo NÃO é adjetivo.”





Em resposta, Lins disse: “eu já tentei. Juro que falei pra ela responder todas as pessoas que estão indignadas como você. Aconselhei ela a mandar vcs enfiarem uma Rola gigantesca no cu. Um pau bem veiúdo, mais vascularizado que seu cérebro (se bem que pra isso não precisa muito). A ideia era socar essa rola até a cabeça sair na boca, empalando o corpo. Depois remover a piroca, (que aliás, estaria de máscara, pois não quero que pegue covid), remover cuidadosamente, o que deixaria um buraco cilíndrico, ai jogaria milho para o corpo se tornar um abrigo de pombas brancas da paz. Essa foi minha sugestão, mas ela achou absurdo. Prometo que vou seguir tentando".





VEJA ABAIXO AS MENSAGENS:













Léo Lins reconheceu a autoria da mensagem, mas destacou que foi um comentário direcionado a uma pessoa específica. Para a magistrada, a mensagem enviada por Aline já era agressiva e atingiu quem defende uma causa (e não provocou qualquer reação por parte do réu).





“Instado, então, pela autora a pedir a retratação da namorada, ao invés de refletir sobre o tema, reconhecer o erro e demonstrar que pode se sensibilizar por quem enfrenta dificuldade, o demandado se valeu de agressão verbal”, complementou a juíza.





Se for condenado, Lins pode pegar de um a três anos de prisão e multa por induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, como previsto na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146/15. Como as declarações foram realizadas por intermédio de meios de comunicação social, a pena ainda pode aumentar para dois a cinco anos de prisão.





Procurado por meio da assessoria de imprensa, o Lins ainda não retornou o nosso contato. Caso haja retorno, será acrescentado na reportagem.





EXPLICAÇÃO DE LINS E DA NAMORADA





Dez dias depois da repercussão, Léo Lins e Aline Mineiro publicaram um vídeo no YouTube para explicar o caso. Eles ressaltaram que foram atrás de informações sobre o assunto e mostraram prints mostrando ameaças recebidas nas redes sociais. "Se tem um lado bom disso tudo é que a gente conseguiu colocar o autismo em pauta", afirmou Léo Lins.





No vídeo, Aline afirma que existem duas visões para quem assistiu o vídeo no qual ela diz que o namorado é ‘um pouco autista’. Ela reconhece que o dia-a-dia das famílias de autistas não é fácil porque ‘é preciso lutar por inclusão e por exames específicos’ que muitas não têm condições financeiras de arcar.













“Quem não conhece muito a causa e fora desse dia-a-dia não faz essa associação da palavra a algo pejorativo. Vai achar que é uma brincadeira como muita gente faz, que é muito normal”, disse Aline.





Sobre a mensagem ofensiva à mãe de uma criança autista, Lins reconheceu e não se desculpou pelas palavras usadas.





"Para essa pessoa que eu respondi no privado não peço desculpas. Essa pessoa apareceu em programa de TV se vitimizando. Eu nem culpo quem acreditou nela, porque só ouviu o lado dela da história [...] eu respondi com uma piada. 'Nossa, mas uma piada muito grosseira!'. Mas uma piada. Em momento algum eu respostei essa piada. Foi endereçada a ela. É a maneira que o humorista utiliza", concluiu.