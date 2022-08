Funcionários da Saúde recebem capacitação sobre varíola dos macacos; Cotia tem 13 casos

Evento foi promovido pela Vigilância Ambiental e Zoonoses de Cotia e aconteceu na Câmara Municipal; confira

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia





Durante a manhã dessa quarta-feira (17), dezenas de funcionários da Secretaria de Saúde de Cotia e de cidades vizinhas participaram de uma capacitação técnica sobre a varíola dos macacos (Monkeypox). O evento foi promovido pela Vigilância Ambiental | Zoonoses de Cotia e aconteceu na Câmara Municipal.





Os participantes acompanharam palestras sobre os temas: Histórico das poxviroses; Características e filogenia dos Poxvírus; Epidemiologia e comparação com o vírus da Vaccinia; Monkeypox no primata não-humano e no homem; Poxviroses em ouriços: doença emergente e, Vigilância laboratorial monkeypox.





De acordo com a Vigilância Epidemiológica, Cotia tem 13 casos confirmados de MonkeyPox, todos do sexo masculino com idades entre 23 e 43 anos. Os dados são do dia 15 de agosto.





“Acompanhamos o número de casos em Cotia e lembramos que, quando tivemos aumento de casos de febre amarela, muita gente agredia e matava os macacos. A ideia da iniciativa, além da percepção do aumento de casos em pessoas, é passar para a população e técnicos qual é o real papel dos animais na cadeia de transmissão”, disse o coordenador das vigilâncias em saúde de Cotia, Clóvis Petroni.





Segundo Petroni, os animais são hospedeiros acidentais do vírus, mas que não é preciso sacrificá-los. “Como no caso de humanos, basta fazer o isolamento por três semanas e a vida volta ao normal”, explicou. “A varíola símia é zoonoses de mão dupla, doença comum aos animais e seres humanos, que passa de um para o outro, por isso a importância do isolamento pelo período de três semanas dos casos confirmados”, completou.





As palestras foram ministradas por especialistas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP: Lilian R. Marques de Sá, Marcos Bryan Heinemann, Alex Júnior S. de Souza, Ticiana Zwarg D. Bianchi e Adriano Abbud, do Instituto Adolfo Lutz. A vice-prefeita e Secretária dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, Ângela Maluf, acompanhou a capacitação.