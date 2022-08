Prepare o casaco! Caucaia do Alto pode ter sensação térmica de apenas 3ºC nesta sexta-feira (19)

Defesa Civil de SP emitiu alerta para as baixas temperaturas.

Não se iluda com o sol e a sensação de calor desta quinta-feira (18), uma forte frente fria deve despencar a temperatura em Cotia e região nesta sexta-feira (19). A sensação térmica em Caucaia do Alto por exemplo pode chegar a apenas 3ºC segundo o site Tempo.com.

O dia deve ter garoa fraca e a temperatura entre 7 e 17 ºC. No sábado a mínima se repete mas a temperatura não deve ultrapassar os 11ºC e deve ter chuva no decorrer do dia.

A boa notícia para quem não gosta de frio é que a partir da próxima segunda a temperatura deve voltar a subir.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para as baixas temperaturas, o órgão ressalta a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e àquelas em situação de rua. Além disso, recomenda-se não fazer aquecimentos improvisados com fogueiras e manter hidratação constante.