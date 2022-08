Escola em Cotia receberá peça teatral sobre preservação do meio ambiente

Projeto ‘Para Sempre Meio Ambiente’ fala com as crianças sobre como a reciclagem, a economia circular, a proteção das florestas e a preservação da água e do ar podem salvar a natureza do planeta

Foto: Maria Lúcia Oliveira / Divulgação





No dia 10 de agosto (próxima quarta-feira), às 8h20 e 13h15, a EM Clodoaldo de Jesus Domingues, no Parque Miguel Mirizola, em Cotia, receberá o projeto “Para Sempre Meio Ambiente”. Unindo teatro e música, o projeto fala com as crianças sobre como a reciclagem, a economia circular, a proteção das florestas e a preservação da água e do ar podem salvar a natureza do planeta.





Após as apresentações, serão realizadas oficinas gratuitas de artes cênicas, que irão trabalhar a expressão corporal através de jogos rítmicos e percussão corporal, exercícios de voz e entonação, confecção de adereços e objetos cênicos, encenação, além de refletir poeticamente sobre as emoções relacionadas ao tema da peça.





SOBRE O ESPETÁCULO





Em “Para Sempre Meio Ambiente”, a menina Clara, o Macaco Sagui e a Arara, que vivem em uma pequena cidade onde todos preservam a natureza, um dia descobrem um rastro de destruição no meio da floresta. Um rastro de fumaça que esconde um cenário tenebroso, com muita poluição na água, no ar, além de invasores que querem desmatar e ameaçar o futuro de toda a vida na floresta.





Nesta aventura cheia de valiosas lições sobre como preservar a fauna, a flora, a água e o ar, essa trupe precisará da ajuda das crianças da plateia para salvar as florestas que rodeiam e protegem Terra Linda.





Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto “Para Sempre Meio Ambiente” apresenta um espetáculo infantil feito para crianças de 04 a 12 anos, além de oficinas de artes cênicas destinadas a refletir sobre os temas da peça e vivenciar técnicas de artes cênicas, colaborando com a socialização e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.