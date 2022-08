Corpos são encontrados decapitados em cemitério clandestino em Itapevi

A suspeita é de que o cemitério clandestino tenha sido usado pelo "tribunal do crime”





Imagem: SBT News





Três corpos foram encontrados decapitados em uma área de mata em Itapevi, na terça feira (2). A suspeita é que o cemitério clandestino tenha sido usado pelo "tribunal do crime”.





Segundo a Polícia Civil, as vítimas estavam em uma região de mata fechada e em avançado estado de decomposição. A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima e os agentes suspeitam que mais corpos podem ser localizados na região.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, os cadáveres foram deixados em valas, no qual as cabeças estavam enterradas abaixo do resto do corpo, com as mãos amarradas para trás.





Os restos mortais dos indivíduos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), para perícia. A Delegacia Central de Itapevi prossegue com as investigações.