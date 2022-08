Cotia realizará vacinação contra poliomielite e multivacinação de crianças e adolescentes

Veja os detalhes da Campanha Nacional de Vacinação que já tem data para começar

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro, a Secretaria de Saúde de Cotia participa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias.





O município também participa da Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescentes com até 14 anos, 11 meses e 29 dias.





No dia 20 de agosto (sábado) está prevista a realização do chamado de Dia ‘D’ de vacinação e, mais próximo da data, a Secretaria de Saúde divulgará quais UBSs participarão da mobilização.





O objetivo das campanhas é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, bem como garantir que os jovens recebam todas as vacinas recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).





"É importante que os responsáveis levem as crianças e adolescentes à UBS mais próxima para receberem as vacinas e fazerem a atualização da situação vacinal. Não podemos abrir as portas para doenças como a paralisia infantil e tantas outras que podemos evitar por meio de vacinas seguras e que são oferecidas gratuitamente pelo SUS”, disse o secretário de Saúde, Magno Sauter.





As campanhas acontecerão em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira. Para ser vacinado, basta comparecer ao local levando documento e a caderneta de vacinação da criança e do adolescente.





De acordo com o Ministério da Saúde, a meta para a campanha contra a poliomielite é de vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. Para a multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, conforme a situação vacinal encontrada e de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.





Período da campanha: 8 de agosto a 9 de setembroLocal: Unidades Básicas de SaúdeDe segunda a sexta-feiraPúblico-alvo: crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 diasPúblico-alvo: crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias