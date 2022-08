Denunciados viram réus em ação contra loteamentos clandestinos em Cotia

Denúncia é resultado da Operação Nerthus

A Justiça da Comarca de Cotia manteve as prisões preventivas decretadas e recebeu denúncia oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) contra 13 pessoas, todas acusadas de integrar organização criminosa, crimes ambientais, crimes contra a lei de parcelamento do solo e corrupção ativa e passiva. O trabalho é fruto da Operação Nerthus, deflagrada pelo Gaeco, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, no dia 24 de junho. A operação teve como objetivo desarticular uma quadrilha que atuava em Cotia.





A investigação teve origem com a Operação Fast Track, deflagrada em novembro de 2020, identificando e desarticulando a célula jurídica de uma facção criminosa. Com base naquela investigação, também presidida pelo Gaeco, identificou-se uma organização criminosa existente desde meados de 2018 em Cotia, mais especificamente no denominado Parque das Nascentes.

Conforme o apurado, o Parque das Nascentes apresenta grande relevância ambiental por abrigar 13 nascentes e respectivos cursos d´água que abrangem duas sub-bacias, o que enseja a incidência em Área de Preservação Permanente (APP). Todavia, a região tem sido alvo dos investigados, que passaram a criar loteamentos clandestinos no local. Para tanto, eles usavam mecanismos agressivos de desmonte ambiental, com aplicação do chamado “correntão”. Além de gravemente lesiva à flora local, a prática resulta em alta mortandade de animais ao não permitir sua fuga. Apurou-se ainda que o sucesso da atividade criminosa dependeria da conivência e participação de agentes públicos e políticos, que são suspeitos de corrupção.





*Informações: Ministério Público de SP.