Cotia recebeu R$730,6 mil da CCR RodoAnel no 1º semestre de 2022

Segundo a concessionária, imposto repassado é revertido diretamente para os municípios empregarem em melhorias para a população, como saúde, segurança e educação

Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas





No primeiro semestre de 2022, a concessionária CCR RodoAnel repassou R$ 730,6 mil ao município de Cotia através do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que incide sobre as receitas de pedágio e assessórias.





Juntas, as sete cidades da Região Oeste receberam mais de R$ 8 milhões. O recurso é revertido diretamente para os municípios empregarem em melhorias para a população, como saúde, segurança e educação.





Foram beneficiadas as cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Osasco, Santana de Parnaíba e São Paulo.





Desde o início da concessão, a CCR RodoAnel repassou mais de R$ R$ 223 milhões, corrigidos até junho de 2022, aos municípios.