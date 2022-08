Centro Cultural de Caucaia do Alto recebe o espetáculo circense ‘Patunts’

A entrada é gratuita; saiba mais

Foto: Divulgação





Neste sábado (20), às 15h, tem apresentação do espetáculo circense ‘Patunts’, da Cia Circo Casca de Noz, no Centro Cultural de Caucaia do Alto. A entrada é gratuita e o espetáculo tem duração de 50 minutos.





‘Patunts’ é um espetáculo circense colaborativo e imerso em percussão. Com cenário abstrato em madeira, três amigos são levados pelos sons que vão sendo construídos ao movimentar os objetos em cena, ao mesmo tempo que as acrobacias, malabarismos e danças vão aparecendo e revelando os personagens.





Serviço





Espetáculo Patunts





Data: 20 de agosto – sábado





Horário: 15h





Local: Centro Cultural de Caucaia do Alto





Endereço: Rua José Lopes Neto, 320 – Caucaia do Alto





Tempo do espetáculo: 50 minutos





Entrada gratuita