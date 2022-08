iFood faz acordo com polícia para liberar entregadores mais rápido em blitz

Ação se dá para evitar atraso dos pedidos e será feita por meio de sistema digital integrado; entenda





O iFood fez um acordo com as forças policiais nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP) para liberar mais rapidamente entregadores parados em blitz. A parceria foi firmada com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, segundo comunicado enviado à imprensa pela companhia.





A empresa informou em nota que a medida se dará por meio de uma tecnologia que integra os dados das entregas com o sistema público. O acordo já está valendo em São Paulo e deverá começar no Rio de Janeiro nos próximos dias. Outras unidades federativas seguem em negociação para implementar a decisão, como Ceará, Distrito Federal e Pernambuco.





O objetivo é evitar que os motoboys não atrasem a entrega dos pedidos por ficar retidos na averiguação. O acordo teria sido costurado devido à quantidade elevada de reclamações de clientes sobre a demora no recebimento das refeições causadas pelas batidas policiais.





Tudo será conduzido graças a integração entre o cadastro de entregadores do iFood e o sistema público de dados das pessoas, por meio da qual as autoridades poderão confirmar se a pessoa parada na blitz está em serviço. Ao ser parado, o entregador deverá informar seus dados pessoais e o policial checará se o cadastro está ativo.





Segundo o iFood, o sistema permitirá até ver se o entregador está em rota de entrega de algum pedido naquele momento, evitando que outras pessoas se passem pelos trabalhadores.





“O iFood é favorável ao uso da tecnologia no cenário da segurança pública, pois desburocratiza o processo e traz uma solução viável e completamente atualizada para confirmar parceiros e/ou afastar qualquer pessoa que tenha má intenção em se passar por um trabalhador sério”, disse João Sabino, diretor de políticas públicas do iFood.