Homem que havia sido solto na "saidinha" e não voltado para prisão é capturado pela GCM de Cotia

Homem havia sido solto na saída temporária de junho deste ano.









Na noite desta quarta-feira (17/08), a Guarda Civil de Cotia capturou um homem condenado por roubo que estava com mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da justiça. Ele estava nas ruas graças ao benefício de uma saída temporária, concedida em junho de 2022, mas não retornou ao sistema prisional. Com o homem, a Guarda Civil encontrou um simulacro (imitação) de arma de fogo. A captura aconteceu no Jardim da Glória.Após a identificação do indivíduo e localização do simulacro, a Guarda Civil conduziu o homem para a Delegacia de Polícia e, após os trâmites legais, foi recolhido para a cadeia.