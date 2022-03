Prefeitura justifica atraso da obra do viaduto sobre a linha férrea de Caucaia do Alto

Prefeitura chegou a divulgar, por duas vezes, que a obra estava em ‘ritmo acelerado’, mas depois encontrou problemas pelo caminho; veja os motivos do atraso apresentados pela Prefeitura e a nova previsão de conclusão do serviço

Foto: Rudney Oliveira (Cotia e Cia)





Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (25), a Prefeitura de Cotia esclareceu os motivos que travaram a obra de duplicação do viaduto sobre a linha férrea na Estrada de Caucaia do Alto. Por duas vezes, em 2021, a Prefeitura chegou a divulgar que a obra estava em ‘ritmo acelerado’ e fez a previsão de entrega para o segundo semestre do ano passado.





Mas de acordo com a administração municipal, o cronograma inicial de conclusão da duplicação do viaduto da estrada de Caucaia do Alto passou por alteração por conta de alguns fatores detectados durante o andamento do serviço.





Segundo a Prefeitura, o viaduto existente foi construído no início da década de 70 e, por isso, “identificou-se a necessidade de execução de uma reestruturação nos pilares, na base e na parte de cima, além de reforço estrutural”.





“Foi necessária também a realização de um escaneamento da estrutura (da obra de arte existente) para identificação dos pontos por onde passam ferragens, por exemplo, já que o viaduto foi executado há quase 50 anos pelo Governo do Estado e Cotia não tem o seu projeto”, explicou.





Ainda de acordo com a nota, após o escaneamento, o calculista analisou todos os dados levantados que, entre outros, identificou a existência de caixões perdidos em ambos os lados da estrutura do viaduto e, como a faixa de rolagem pesada vai passar sobre a calçada existente no viaduto atualmente, será preciso fazer uma reestruturação no local.





“O escoramento também está sendo modificado, estão sendo localizadas todas as ferragens existentes do viaduto e todo o projeto está seguindo as diretrizes apontadas pelo calculista.”





A Prefeitura ainda declarou outros motivos que teriam sido empecilhos para o andamento da obra. “Desde o início do ano, as fortes e volumosas chuvas atrapalharam o andamento do projeto, mas não parou em nenhum momento”, disse.





Diante dos fatores expostos, o novo prazo para entrega da duplicação do viaduto é para o 2º semestre de 2022, segundo informou a prefeitura ao Cotia e Cia.