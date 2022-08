Atleta de Jiu-Jitsu cotiano vence campeonato no RJ e garante vaga para mundial | Neto Rossi

Marcelo Baiano fez um vídeo pedindo ao prefeito e ao secretário de Esportes de Cotia para ajudá-lo na viagem para Abu Dhabi, no final do ano; veja

Marcelo Baiano (do meio) segurando a bandeira de Cotia após ser consagrado campeão no RJ. Foto: Reprodução / Redes sociais





O professor e atleta cotiano, Marcelo Baiano, de 41 anos, da Academia MBJJ, foi campeão do Abu Dhabi Grande Slam de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro na última sexta-feira (29). Com a vitória, o atleta garantiu uma vaga para disputar o mundial, o Word Pro, que ocorre em novembro em Abu Dhabi, Capital dos Emirados Árabes.





Ao vencer a luta no Rio de Janeiro, Marcelo fez questão de levantar a bandeira de Cotia e cobrar apoio da Prefeitura. “Secretário, prefeito, olha pra mim aí pra ver se eu luto o mundial”, disse em vídeo se referindo ao prefeito Rogério Franco e o secretário de Esportes, Cabo Givaldo.





Em outro vídeo [VEJA ABAIXO], o atleta, ao lado da mesma bandeira de Cotia, agradeceu o apoio da população e reforçou o pedido para ajudá-lo na viagem de final de ano.





“Venho pedir uma força ao prefeito e ao secretário de Esportes para lutar o mundial que vai ser no dia 14 de novembro. Estou correndo atrás de verba para passagem e hospedagem. Se conseguirem me ajudar, ficaria muito grato. Prefeito e secretário de esportes, dá uma força pra mim que eu sou da cidade e quero representá-la lá fora”, disse.









SOBRE O ATLETA





Baiano acumula mais de 30 vitórias em campeonatos de Jiu-Jitsu, dentro e fora do Brasil. Entre eles, foi bicampeão Panamericano, campeão mundial, campeão da Copa China e campeão prime Jiu-Jitsu Experience.





O currículo de vitórias não para por aí. O atleta de Cotia faixa preta foi campeão do Grand Slan, 8 vezes campeão paulista e bicampeão da Mercosul.