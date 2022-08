Polícia encontra estufa de maconha dentro de chácara em Cotia

Dentro da casa foram encontrados uma estrutura de estufa com iluminação artificial e pés de maconha; Ninguém foi preso.





Neste domingo (31), Policiais Militares foram chamados por um proprietário de uma chácara no parque Rincão com a denúncia de que pessoas estariam invadindo sua propriedade.





No entanto, no endereço, com três residências, a polícia localizou, no quintal de uma delas, que é alugada, plantas de maconha sendo cultivadas em baldes. Dentro da casa, que estava com a porta aberta, foi possível constatar uma estrutura de estufa em um dos cômodos, com iluminação artificial, e mais pés de maconha.