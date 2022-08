Cotia aplicou 1.496 doses de vacinas no ‘Dia D’ de multivacinação

Campanhas seguem até 9 de setembro

O município de Cotia aplicou, no sábado (20), Dia D de multivacinação, 1.496 doses de diversas vacinas. Onze Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) participaram da mobilização.





De acordo com a Secretaria de Saúde de Cotia, foram 1.023 doses aplicadas contra a poliomielite (em crianças de 1 a 4 anos), 108 doses de diversas vacinas em bebês com menos de um ano e 365 doses em crianças de 5 até adolescentes de 15 anos.





O objetivo das campanhas é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, bem como garantir que os jovens recebam todas as vacinas recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).





Para ser vacinado, basta comparecer ao local levando documento e a caderneta de vacinação da criança e do adolescente.





De acordo com o Ministério da Saúde, a meta para a campanha contra a poliomielite é de vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos.





Para a multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, conforme a situação vacinal encontrada e de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.





As campanhas seguem até o dia 9 de setembro.