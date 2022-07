Secretaria de Esportes de Cotia contrata empresas de arbitragens por R$970 mil

De Olho na Conta: Cada equipe de arbitragem recebe de R$ 523 a R$ 790 por jogo; veja a reportagem





A Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia fechou contratos com duas empresas especializadas em arbitragem para competições em diversas modalidades esportivas. Ambos os contratos foram assinados no dia 5 de julho pelo secretário da pasta, Givaldo da Costa (Cabo Givaldo). O contrato é público e está no Portal da Transparência da Prefeitura de Cotia.





Um dos contratos foi assinado com a empresa A.M.V Comércio Promoções e Eventos Esportivos, com sede na Barra Funda, em São Paulo, no valor de R$899,7 mil. O outro contrato foi firmado com a empresa SMF Eventos Esportivos, com sede no Jardim São Ricardo (SP), no valor de R$70,4 mil. Os dois contratos têm vigência de um ano.





Por jogo, cada equipe de arbitragem recebe de R$ 523 a R$ 790. As partidas são dos Jogos Municipais, Copa Cotia, Copa Juventude e Torneio Revelação de Talentos.