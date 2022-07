Caucaia: GCM recebe denúncia de maus-tratos a bebê e descobre tráfico de drogas em residência

Ocorrência foi atendida pela GCM após Conselho Tutelar receber denúncia de maus-tratos contra bebê de 45 dias; adolescentes foram detidos. Confira a reportagem

Divulgação GCM





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu, nessa terça-feira (12), um casal de adolescentes no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. Eles foram denunciados por maus-tratos a um bebê de 45 dias e também por tráfico de drogas.A GCM informou que foi acionada pelo Conselho Tutelar de Caucaia para apoiar uma ocorrência de denúncia de maus-tratos a um bebê de 45 dias. No local, após autorização do Promotor de Justiça, agentes da corporação adentraram a residência e localizaram uma grande quantidade de drogas (veja abaixo), bem como balança de precisão, caderno com anotações do tráfico, além de uma cópia manuscrita do estatuto do Primeiro Comando da Capital (PCC).Diante do fato, após os trâmites legais pela Delegacia de Polícia de Cotia, os genitores foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Barueri, onde irão aguardar a audiência de custódia.Segundo a GCM, o bebê permaneceu aos cuidados da avó materna.Na residência, a GCM localizou: 208 pedras de crack, 30 gramas de crack sem embalar, 720 eppendorfs com cocaína, 407 papelotes com cocaína, 74 gramas de cocaína sem embalar, 666 trouxas com maconha, uma balança de precisão, dois carregadores de HTs, três rolos de plastico filme, um martelo, uma faca e 1.229 eppendorfs vazios.