Bandidos levam pães, mortadela e refrigerante durante roubo a padaria; VÍDEO

Ação foi registrada por uma câmera de segurança; veja

Imagens do jornal O Giro





Imagens de uma câmera de segurança, obtidas pelo jornal 'O Giro', flagraram a ação de ao menos quatro criminosos na manhã desse domingo (17) em uma padaria localizada na Estrada das Acácias, no município de Carapicuíba [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM].





Eles chegaram no local em um veículo modelo HB20 cor cinza. No vídeo, é possível ver três criminosos descendo do veículo, enquanto o motorista os aguarda dentro do carro.





Havia três clientes dentro da padaria no momento do crime. Os criminosos entram e começam a revistá-los, levando alguns de seus pertences.





Enquanto um dos bandidos rende os clientes, os outros dois roubam as mercadorias do estabelecimento. Pelo menos um deles está armado.





Depois, as imagens mostram um dos criminosos se aproximando do caixa e abordando a funcionária, que lhe entrega uma quantia em dinheiro. Ele ainda leva uma sacola com pães e mortadela, que estava em cima do balcão, além de alguns doces.





Antes de saírem, é possível vê-los roubando mais mercadorias, entre elas, refrigerantes. A ação dura menos de dois minutos.





Segundo o jornal O Giro, os criminosos ainda não foram identificados pelas autoridades policiais. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.