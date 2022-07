Pq. Teresa Maia vai sediar o Circuito Transformar Vida Sustentável; veja como se inscrever

As vagas são limitadas





O Parque Teresa Maia vai sediar o Circuito Transformar Vida Sustentável no dia 7 de agosto. O evento está com inscrições abertas para moradores de Cotia por meio do e-mail corrida.gv@gmail.com. As vagas são limitadas. Quem quiser fazer a inscrição presencialmente pode se dirigir à Regional da Granja Viana, que fica na avenida Denne, 163. Informações 11 4702-3964. O valor da inscrição é de R$ 30,00.





O Circuito Transformar Vida Sustentável contará com percursos de 5 km e de 10 km. A largada está marcada para às 7h. Na próxima semana, a empresa organizadora vai disponibilizar uma página na internet com informações sobre a prova e para inscrições gerais. No entanto, como a prova acontece em Cotia, por meio de parceria com a Regional da Granja Viana, os moradores da cidade interessados em participar podem se inscrever antecipadamente por e-mail.





Os inscritos vão retirar um kit com camiseta, numeração, chip de cronometragem, sacolinha e medalha de participação. Os três primeiros atletas de cada categoria, masculino e feminino, serão premiados e, de acordo com o regulamento da prova “Artigo 6º: De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo a idade mínima para o (a) Atleta se inscrever e participar de corridas de rua é a seguinte





(i) Corridas com percurso até 5km: 14 (catorze) anos;





(ii) Corridas com percurso menor que 10km: 16 (dezesseis) anos;





(iii) Corridas com percurso de 10km até 30km: 18 (dezoito) anos;





(iv) Maratona e acima: 20 (vinte) anos.”





Os atletas menores de 18 anos só poderão participar de Eventos com prévia autorização por escrito dos pais ou do responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade do menor de 18 anos de idade, documentos que serão retidos pela Organizadora, no ato de entrega dos kits. A entrega da autorização é requisito para validação da inscrição.