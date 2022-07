Roubos sobem 30% em Cotia no mês de junho

Confira os dados da Secretaria de Segurança Pública de SP divulgados nesta segunda-feira (25)

Foto: Reprodução / Agência Brasil





No mês de junho, o município de Cotia registrou 108 roubos em geral. Em maio, foram 83. A alta, portanto, foi de 30%. Nos seis primeiros meses de 2022, foram registrados 525 boletins de ocorrência de roubos nas delegacias da cidade. As estatísticas foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) nesta segunda-feira (25).





Já no recorte roubo de veículos houve uma leve queda de 15% - de 32 para 27. Roubo de carga, no entanto, aumentou o dobro, de três para seis, segundo a SSP.





De acordo com as estatísticas, 34 veículos foram furtados no mês de junho – 16 a menos do que no mês anterior. O total de furtos também caiu de 180 para 169 – 6% a menos.





Em outras estatísticas criminais, a cidade registrou de janeiro a junho deste ano 12 homicídios, 30 estupros, 310 lesões corporais culposas por acidente de trânsito, 223 lesões corporais dolosas e seis tentativas de homicídio.