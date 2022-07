GCM de folga frustra tentativa de assalto e mata criminoso na Raposo Tavares

Outro criminoso que foi atingido pelos disparos está internado no Hospital de Cotia sob escolta policial; confira os detalhes do caso na reportagem

Foto: Reprodução Portal Viva





Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, que estava de folga, frustrou uma tentativa de assalto a uma motocicleta no km 36 da rodovia Raposo Tavares e matou um dos três criminosos. Dois conseguiram fugir e um foi internado no Hospital Regional de Cotia. Ele foi atingido por disparos da arma de fogo do GCM. O caso ocorreu no sábado (23).





O agente disse em depoimento à Polícia Civil que estava de folga indo no sentido interior pela Raposo Tavares, quando percebeu que quatro indivíduos em duas motocicletas estavam tentando roubar duas pessoas em outra motocicleta.





Ele relatou que um dos criminosos estava com uma arma apontada para uma das vítimas, enquanto um outro falava para “atirar nela”. Ao perceber, ele disse que parou o carro e com a janela aberta anunciou que era policial. Em seguida, ele contou que realizou disparos em direção ao criminoso que estava com a arma na mão para proteger a vítima.





O GCM também detalhou que atirou nos outros bandidos. Disse que foram em torno de 12 a 14 tiros e que dois deles foram atingidos, enquanto os outros dois conseguiram fugir. Em seguida, ele acionou a Guarda Municipal que, por sua vez, acionou o Samu. Os dois baleados foram socorridos. Um está hospitalizado sob escolta policial e outro veio à óbito.





A Autoridade Policial requisitou perícia para o local dos fatos, bem como exame residuográfico para o guarda civil, sendo dispensada para os autores, pois o revólver utilizado pelos mesmos continha todas as munições intactas, segundo a Polícia Civil.





LEGÍTIMA DEFESA





O delegado que atendeu a ocorrência entendeu que houve legítima defesa de terceiro, uma vez que havia “um risco iminente de injusta agressão dos roubadores ao apontarem o revólver municiado em direção às vítimas e um dos roubadores gritar para atirar e diante da quantidade de roubadores (4 indivíduos)". O guarda civil, segundo o delegado, “usou moderadamente dos meios necessários”.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.