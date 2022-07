Raposo Shopping tem cursos profissionalizantes gratuitos; Saiba como se inscrever

Em parceria com o Senac, Raposo Shopping sediará cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Assistente Financeiro.





Em parceria com o Senac Taboão da Serra, o Raposo Shopping vai sediar os cursos gratuitos e profissionalizantes de Assistente Administrativo (matutino – das 9 às 13 horas), Assistente de Recursos Humanos (vespertino – das 13h30 às 17h30) e Assistente Financeiro (noturno – das 18 às 22 horas). As inscrições deverão ser feitas pelo site: https://www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo/como-funciona





Com carga horária de 160 horas, os cursos têm início no dia 8 de agosto e terminam no dia 3 de outubro, com aulas ministradas de segunda à sexta, no Piso São Paulo.





Para cursar Assistente Administrativo e Assistente Financeiro é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade e ensino médio incompleto. Já para o curso de Assistente de Recursos Humanos é preciso ter, no mínimo, 16 anos e ensino médio incompleto.





Além da participação no curso, limitada à 25 vagas em cada turma, os alunos também terão à disposição material didático completo gratuito. A triagem e a confirmação da matrícula serão realizadas pelo Senac. O aluno precisa ficar atento a sua caixa de e-mail e manter os dados atualizados, pois todas as informações serão enviadas por meio desse canal, incluindo a convocação de matrícula.





Serviço – Cursos profissionalizantes gratuitos





Onde: Piso São Paulo do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.)

Quando: de 8 de agosto a 3 de outubro, das 9 às 13 horas, 13h30 às 17h30 e das 18 às 22 horas

Indicação: a partir de 15 anos.

Quanto: Gratuito

Capacidade: até 25 participantes em cada curso