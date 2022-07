Escola em Cotia ainda está em reforma e aulas não são retomadas nesta terça-feira

Os alunos que estudam na Escola Municipal Joaquim Pereira da Silva, em Cotia, não tiveram aula nesta terça-feira (26) porque a unidade ainda se encontra em reforma. A informação foi passada ao Cotia e Cia por Eder Dias, pai de um aluno da unidade. A reportagem ligou na escola, mas ninguém atendeu.





“Eles tiveram as férias inteira para reformar a escola e não terminaram no prazo. Eu nem estava sabendo, porque não ligaram, não falaram nada. Tanto que a moça do TEG (Transporte Escolar Gratuito) voltou com meu filho e disse que não ia ter aula porque a escola estava em reforma”, relatou Eder.





Ainda de acordo com ele, a funcionária do TEG disse que era para ligar na escola e perguntar quando as aulas voltariam, para o ônibus “não dar viagem perdida”.





Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia, e aguarda retorno.