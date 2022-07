Programa gratuito de formação de jovens abre mais de 200 vagas em SP

Iniciativa do Instituto Aliança, o curso Habilidades para o Futuro tem atividades online e presenciais; as aulas têm início em agosto; veja como participar

O programa Habilidades para o Futuro, do Instituto Aliança, está com inscrições abertas para jovens de 17 a 24 anos, da capital paulista e região metropolitana de São Paulo.





Gratuito, com aulas presenciais e online neste segundo semestre, o curso visa desenvolver competências socioemocionais, digitais e técnicas, com foco na área de Negócios e Serviços, preparando a todos para o mercado de trabalho ou diferenciando essa população em processos seletivos.





As aulas têm início em agosto e os participantes receberão tablet para uso durante o período de formação, uniforme, lanche e apoio financeiro para transporte, além de contar com acesso à Internet.





Ao final, haverá certificação emitida pela Universidade Estadual do Ceará, como Curso de Extensão, e os jovens serão encaminhados às empresas parceiras.





As pré-inscrições vão até 25 de julho e são mais de 200 vagas para São Paulo e região metropolitana. As atividades presenciais, na capital paulista, ocorrem na Escola Estadual Rodrigues Alves (turno da manhã – Av. Paulista, 227, Bela Vista) e no Instituto Singularidades (turno da tarde – R. Cincinato Braga, 338, Bela Vista), ambos próximos ao Metrô Brigadeiro.





acesse AQUI. O programa conta com oportunidades também em Recife (PE) e Salvador (BA) e, para fazer sua pré-inscrição em qualquer das localidades e saber mais,

Importante destacar que os jovens devem estar cursando – ou ter concluído - o 3º ano do Ensino Médio na rede pública de ensino.





"É comum os jovens apontarem como obstáculo na conquista das primeiras contratações no mercado de trabalho a falta de oportunidades para incrementar seus currículos. O programa vai além nessa questão, oferecendo teoria e prática em conteúdos específicos, capacitando esses novos profissionais, e contribuindo para a inserção qualificada nas empresas", ressalta Lucilli Parolini, coordenadora pedagógica da iniciativa.





"Mas o curso não se limita a um só segmento e os participantes desenvolvem, durante as aulas, habilidades que podem fazer a diferença no início de qualquer carreira escolhida pelo jovem", acrescenta. Importante salientar que a taxa de inserção desses participantes do programa no mercado de trabalho chega a 70%.





SOBRE O INSTITUTO





Fundado em janeiro de 2002, o Instituto Aliança é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), que visa educar pessoas, organizações e comunidades para o desenvolvimento humano sustentável.





O Instituto já contribuiu para a formação de mais de 670 mil pessoas, beneficiando crianças, adolescentes, jovens, mulheres, famílias, educadores, profissionais e refugiados, entre outros, com o apoio de diversos financiadores, entre órgãos internacionais, iniciativa privada e órgãos governamentais. No Brasil, já atuou em diversos Estados e vários países.





Atualmente, coordena iniciativas como o Programa Habilidades do Futuro, o Programa Com Domínio Digital, a Escola Social do Varejo e o Programa Redes para o Futuro.