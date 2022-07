CT de Cotia faz 17 anos: relembre os jogadores que foram descobertos na base do São Paulo

O CT de Cotia é considerado um dos centros de treinamento mais modernos do país, e chegou a ser utilizado pela seleção da Colômbia durante a Copa do Mundo de 2014

O ano de 2005 está na memória dos torcedores do São Paulo por conta das conquistas dos títulos do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Mundial. Mas aquele ano ficou marcado também pela inauguração do Centro de Formação de Atletas "Laudo Natel", mais conhecido como CT de Cotia.





O CT de Cotia é considerado um dos centros de treinamento mais modernos do país, e chegou a ser utilizado pela seleção da Colômbia durante a Copa do Mundo de 2014.





Esse ano, o São Paulo comemora os 17 anos dessa inauguração que vem sendo cada vez mais importante na história do clube.





Confira abaixo a lista de revelações do CT de Cotia





2007 – Breno





2008 – Oscar





2009 – Henrique





2010 – Casemiro





2011 – Rodrigo Caio





2012 – Ademilson





2013 – Lucas Evangelista





2014 – Gabriel Boschilia





2015 – Lyanco





2016 – Éder Militão





2017 – Brenner





2018 – Antony





2019 – Juan





2020 – Rodrigo Nestor





2021 – Marquinhos





*Texto com informações do UOL e do site Torcedores.com