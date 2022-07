Motorista bêbado bate em carro e mata taxista na Raposo Tavares

Acidente aconteceu na madrugada de sexta-feira (22).





Um taxista de 55 anos morreu na madrugada de sexta-feira (22) após um acidente causado por um motorista embriagado. A batida ocorreu na altura do km 24,5 da rodovia Raposo Tavares. As informações são do Portal Viva.

De acordo com o site, a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou ao local para prestar os primeiros atendimentos, encaminhado o taxista ao Hospital Regional de Cotia com diagnóstico de parada cardiorrespiratória. Mas ele não resistiu e acabou falecendo.

O Portal Viva informou que foi feito o teste de bafômetro no motorista, que resultou positivo para embriaguez na proporção de 0,73 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido. O limite para que o condutor não seja multado é de 0,05 mg.

O motorista foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor.