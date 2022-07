Placa sinaliza obras em ruas da Granja, mas é instalada em bairro central de Cotia | Neto Rossi

Ruas que passarão pelas obras ficam a 16 km de distância de onde a placa está instalada

Placa está instalada na Av Brasil, próximo ao centro da cidade.

Uma placa que informa a pavimentação, o recapeamento e a reconstrução asfáltica em diversas ruas do Parque São George, bairro que fica na Granja Viana, foi instalada em uma via da região central de Cotia, que fica cerca de 16 km de distância do local. A foto foi enviada à coluna por um morador nesta quinta-feira (14).





Segundo a placa, que está instalada na esquina da Avenida Brasil com a Estrada da Represinha, o valor total da obra é de R$ 4,3 milhões. Haverá repasse da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3,7 milhões.





O início da obra, de acordo com as informações da placa, se deu no dia 22 de junho e deve ser concluída em um ano.





Normalmente, essas placas são instaladas no mesmo local onde são realizadas as obras. A Coluna pediu um esclarecimento para a Prefeitura de Cotia e aguarda retorno.











Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna

assuntos diversos sobre a cidade e a região.