URGENTE: Anvisa aprova uso emergencial da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos

Decisão aconteceu por videoconferência nesta quarta-feira (13); Cotia e Cia acompanhou; veja

- CoronaVac está liberada para crianças a partir de 3 anos





-Não pode ser aplicada imunossuprimidos, que são pessoas com baixa imunidade





- Imunização será em duas doses aplicadas em intervalo de 28 dias





- Vacina é a mesma usada em adultos, sem adaptação de versão pediátrica





- Anvisa não determinou quando começa a vacinação: distribuição de doses, cronograma e alteração de planos dependem dos estados e do Ministério da Saúde.





Por Neto Rossi

Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovaram, nesta quarta-feira (13), o uso emergencial da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos. Atualmente, o imunizante está liberado para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, desde janeiro de 2022. Apenas a vacina da Pfizer está disponível para crianças de 5 anos.

A reunião com a diretoria da Anvisa foi realizada e transmitida no canal da agência no YouTube. Agora cabe ao Ministério da Saúde orientar como se dará o calendário de imunização, por exemplo, envolvendo aspectos de aquisições de doses.





A relatora Meiruze Freitas foi a primeira a dar o voto favorável à aprovação do uso emergencial da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos, após longo discurso sobre o tema. Na sequência, os diretores Rômison Mota, Alex Campos e Cristiane Rose Jourdan seguiram a relatora e votaram também a favor do uso emergencial da CoronaVac.





A recomendação para a faixa etária é de um esquema vacinal de duas doses, com intervalo de 28 dias, e mesma dose usada para adultos. Crianças imunocomprometidas não devem ser vacinadas por falta de informações sobre a aplicação no grupo.





A Coronavac foi a primeira vacina a ser aplicada no Brasil para iniciar a imunização dos brasileiros contra a doença. O imunizante está em uso emergencial desde 17 de janeiro do ano passado.





Vacinação em crianças





Dados do consórcio de veículos de imprensa apontam que 13.094.879 doses foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos, que estão parcialmente imunizadas - o número representa quase 63,88% da população nessa faixa etária que tomou a primeira dose.





Ainda nesta faixa, 8.111.105 estão totalmente imunizadas ao tomar a segunda dose de vacinas, o que corresponde a 39,57% da população deste grupo.





