Betzord: Saiba o que faz a empresa que levou a polícia investigar Deolane e Tirulipa

Empresa e famosos são alvos de uma investigação do Ministério Público de SP por suposto crime contra a economia popular; entenda os detalhes

Deolane Bezerra e Tirullipa são investigados pelo MP-SP. Fotos: Instagram





“Ex-lavador de pratos e limpador de chão. Atual investidor esportivo, com alunos em mais de 55 países e reconhecido mundialmente no mercado como uma das maiores referências no mercado de investimentos esportivos. Fundador do Betzord, vou ser o seu mentor e guia na sua jornada dentro da mina de ouro dos investimentos.”





É dessa forma que Lucas Tilty, um dos donos da Betzord, se apresenta no site da empresa, que foi alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo, nesta quinta-feira (14), por suposto crime contra a economia popular.





Na mira, dois famosos: Deolane Bezerra e Tirullipa. Ambos são citados em um processo que investiga ainda associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro. A informação foi publicada inicialmente pela coluna Leo Dias.





Mas o que faz a empresa?





A Betzord “caça” investidores por meio de publicidade na internet com uma modalidade de curso técnico para apostas esportivas, como citado acima. Para atrair público, ela ainda oferece 7 dias gratuitos para que as pessoas se sintam seguras em comprar o produto com cartão de crédito. Quem assina também ganha um robô pronto para estimular essas apostas 24 horas por dia.





Ainda segundo o colunista, o caso de Tirullipa é diferente em relação aos outros famosos que tiveram a imagem associada à empresa. Isso porque ele teria se dado conta do negócio duvidoso e interrompeu a divulgação, que chegou a ser realizada apenas em setembro do ano passado.





“Ao longo do tempo acumulei mais de 200 mil alunos impactando milhares de vidas. Os níveis de satisfação dos nossos alunos sempre foram superiores. E como confio muito no meu trabalho e o que proporcionamos a você, resolvi dá-lo um período de 07 dias para você avaliar e comprovar verdadeiramente tudo que estou falando. Isto é só mais uma demonstração de como acredito no meu trabalho e estou lhe dando mais segurança e tranquilidade para a decisão que está tomando”, anuncia Lucas Tilty.





Lucas Tilty, um dos donos da Betzord. Foto: Reprodução / Redes sociais

A empresa atua captando investidores por meio de publicidades na internet e para isso utilizar a figura de diversos famosos, a exemplo de Ronaldinho Gaúcho, além dos investigados. A proposta é um curso técnico para apostas esportivas e que em alguns casos chegou a ser anunciado que os investidores poderiam ficar ricos fazendo as apostas.





“Alguns nomes chegaram a anunciar que se as pessoas quisessem ficar ricas como elas são, deveriam comprar o produto para aprender a jogar. Muitas pessoas simples compraram, mas é claro que não ficaram ricas”, diz a coluna.





Veja abaixo o relato de uma das vítimas da empresa





“No dia 12/10/2021 fiz a besteira de comprar um robô chamado betzord, por ser influenciado por alguns artistas robô do Lucas tylty. O robô prometia enviar sinais de apostas, que não era necessário entender de futebol (mas dentro da compra vc ganha um mini curso básico).





Fiz a besteira de comprar e pra minha surpresa não é nada do que falavam. Mesmo assim eu assisti vários vídeos, e tive a esperança de conseguir usá-lo e aprender.





Resumindo cada um tem que se virar com as apostas e se vc não entender de futebol tá mais difícil ainda. Estou há mais de 3 dias enviando mensagem, email, tentando solicitar o reembolso e não obtive resposta, aliás péssimo suporte, dizem que demora 7 dias e tudo mais e nada de responder, paguei 367, no cartão em 3x, e na empolgação na qual diziam ganhar dinheiro, paguei até adiantado as parcelas, antes mesmo de vencer a primeira, conclui pagamento de todos e foi péssimo, propaganda enganosa, nada bate com o que dizem e quero meu reembolso do valor de volta, totalmente contrário ao que dizem na internet, estão enganando pessoas e brincando com o bolso do povo!” [DO SITE RECLAME AQUI].





VEJA O QUE DIZ A BETZORD SOBRE AS INVESTIGAÇÕES





“A Betzord tomou conhecimento que está sendo investigada por autoridade policial em inquérito para apurar o comércio de rifas nas redes sociais. A empresa está buscando as autoridades policiais para mostrar que sempre atuou de forma correta e em estrito respeito às normas legais.





Em respeito aos seus consumidores reitera que sempre pautou sua conduta profissional dentro dos limites legais e seu produto é registrado nos órgãos competentes.





A empresa contribui e sempre irá contribui com as investigações e quando oportunizado irá mostrar a legalidade de seus atos.





A todos os nossos clientes, informamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e continuaremos e seguiremos atuando com responsabilidade.”





VEJA O QUE DIZ A ASSESSORIA DE TIRULLIPA





“Em atenção ao que vem sendo vinculado na mídia acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do humorista Tirullipa, a assessoria jurídica do artista informa que o mesmo não possui qualquer envolvimento com a empresa investigada por suposto crime contra economia popular e associação criminosa. Além disso, não configura como investigado no inquérito.





Vale destacar que o artista realizou apenas uma ação de divulgação pontual e única, no ano de 2021, para a empresa investigada.





Ressalta-se ainda, que todos os valores e itens apreendidos em sua casa são provenientes de seu trabalho, legalmente declarados e já estão sendo devolvidos ao artista, que segue contribuindo com a investigação e à disposição da Justiça”.





Leia a nota de Deolane na íntegra:





“A assessoria jurídica da advogada e influenciadora DEOLANE BEZERRA comunica que, no dia de hoje a influenciadora recebeu em sua residência a equipe de investigação do 27º DP, ao qual cumpriram a ordem judicial de busca e apreensão a fim de coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no seguimento de jogos e apostas esportivas on-line. Na determinação judicial, a Deolane Bezerra é elencada APENAS como averiguada, em decorrência de um suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora. Cumpre esclarecer que, todos os contratantes da Deolane Bezerra passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa/pessoa, bem como, sobre o crivo da legalidade do produto/serviço a ser divulgado pela influenciadora. Desta forma, seguimos tranquilos colaborando com as investigações e confiantes na lisura do processo judicial. Cumpre salientar que, repudiamos e tomaremos as providencias cabíveis contra qualquer tentativa de sensacionalismo que tentem vincular a imagem da Deolane Bezerra a condutas delituosas. Em observância a limitação do segredo de justiça para o apuratório, é o que temos no momento para explicitar.”