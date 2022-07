Música de cantores de Cotia viraliza e passa de 1 milhão de plays no Spotify | Neto Rossi

Muitas pessoas já ouviram, mas talvez nem todas saibam que os autores da canção são de Cotia; confira

Dupla de Cotia, Alex & Mancini. Foto: Divulgação / Redes sociais





Talvez você já tenha ouvido esse refrão em algum momento nas redes sociais: “mais um dia pra agradecer. Temos muito ainda pra viver...”





Mas, talvez, o que você não saiba, é que essa canção é de autoria de uma dupla de Cotia: Alex & Mancini, moradores de Caucaia do Alto, em Cotia.





Em 2019, quando gravaram a música ‘Mais um dia para Agradecer’, Alex Oliveira e Gregory Mancini ainda se apresentavam como ‘Inaba’, cujo repertório era mais voltado para a MPB.





Agora, como Alex & Mancini, a dupla se apresenta em bares, baladas e em outros lugares com um repertório mais voltado para o sertanejo universitário.





Mas, independentemente do gênero musical, a questão é que a música ‘Mais um dia para Agradecer’ viralizou e atingiu a marca de um milhão de plays no Spotify no dia 26 de junho. Hoje, dia 12 de julho, a plataforma contabiliza 1.057.924 plays [OUÇA ABAIXO].













A página Conceito Sertanejo chegou a publicar sobre a canção que já soma mais de 17 milhões de streams nas plataformas digitais.













