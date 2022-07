Em média, 98 cotianos testaram positivo pra Covid-19 por dia no mês de julho

Foram 690 casos confirmados na primeira semana do mês

Foto: Reprodução / Hilab





Do dia 1º ao dia 9 de julho, 690 pessoas testaram positivo pra Covid-19 na cidade de Cotia. O mês iniciou com 26.404 casos e, no sábado (9), data da última atualização da Secretaria de Saúde, o município registrou 27.094 infecções, uma média de 98 testes positivos por dia.





Neste mesmo período, três mortes causadas pelo coronavírus foram confirmadas. A cidade registrou desde o início da pandemia 771 óbitos.





De acordo com o boletim epidemiológico, cinco pacientes estão internados em Cotia, entre casos suspeitos e confirmados.





4ª DOSE





Desde o dia 27 de junho, a Secretaria de Saúde de Cotia iniciou a aplicação da 4ª dose contra a Covid (2ª dose adicional) em pessoas com idade a partir de 40 anos.





Para receber a dose é preciso que a pessoa tenha tomado a 1ª adicional há pelo menos quatro meses. A vacina segue sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, não é preciso agendar.