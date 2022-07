Morre ciclista que foi atropelado por carro na contramão em Caucaia do Alto

Imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento do acidente que ocorreu no dia 1º de maio; veja

As imagens foram concedidas ao Cotia e Cia pelo Portal Viva





Morreu na manhã desta quinta-feira (21) o ciclista de 42 anos que foi atropelado por um carro que vinha na contramão na rua Benedito Ferreira das Dores, no centro de Caucaia do Alto. O acidente aconteceu no dia 1º de maio.





A vítima ficou internada durante todo esse tempo no Hospital Regional de Cotia após sofrer contrição pulmonar bilateral. Ele ficou entubado em ventilação mecânica prolongada, evoluiu com infecção pulmonar, sepse, foi traqueostomizado, sofreu desnutrição, nova infecção e falência de órgãos.





Imagens de uma câmera de monitoramento [VEJA ABAIXO] flagraram o momento do acidente. Pelas imagens, é possível ver o ciclista descendo a via e colidindo de frente com um carro que tentava ultrapassagem pela contramão. O motorista ainda tenta desviar, mas não consegue.





(ATENÇÃO: AS IMAGENS ABAIXO SÃO FORTES. O VÍDEO FOI CONCEDIDO AO COTIA E CIA PELO PORTAL VIVA)













O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.