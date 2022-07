Cotia vai receber R$ 3,4 milhões para garantir gratuidade a idosos no transporte público

A estimativa é de que juntas as cidades da região recebam mais de R$ 33 milhões de recursos federais

Foto: Divulgação

Cotia vai receber R$ 3,4 milhões de recursos federais para custear, ainda em 2022, a gratuidade oferecida a idosos com mais de 65 anos no transporte coletivo. A estimativa é de que juntas as cidades da região recebam mais de R$ 33 milhões. As informações são do Web Diário.





A garantia foi dada a partir da promulgação da Emenda Constitucional 123, na última quinta-feira (14). A medida atende ao pleito das médias e grandes cidades, lideradas pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), na articulação por alternativas para a manutenção dos serviços prestados à população.