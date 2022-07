Judocas de Cotia conquistam medalhas de prata na Copa Rio Internacional

Cotia foi representada pelos atletas Pietro Stefanelli, Thiago Silva e Lucas Russi

No último fim de semana, três atletas de judô participaram da Copa Rio Internacional de Judô que reuniu atletas de diversos estados brasileiros, além de equipes de entidades de países latinos.





Cotia foi representada pelos atletas Pietro Stefanelli, Thiago Silva e Lucas Russi. Os atletas Pietro e Thiago faturaram medalhas de prata em suas categorias, já Lucas foi derrotado no golden score após uma longa luta de 12 minutos.





No próximo sábado (30/07), Lucas Russi volta aos tatames para disputar a fase final do Campeonato Paulista Sub-21.





Na sequência, em agosto, os atletas aspirantes terão as fases regional (07/08) e Inter-regional (22/08) do Campeonato Paulista. No mesmo mês devem ocorrer as disputas do judô nos Jogos Regionais.