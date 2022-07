Após dois anos, Romaria de Itapevi será realizada neste final de semana | Neto Rossi

Será a 56ª edição do evento; veja os detalhes

Romaria de Itapevi. Foto: Wikimedia Commons





Adiada por dois anos por causa da pandemia, neste final de semana acontece a tradicional Romaria de Itapevi, que chega a sua 56ª edição.





A saída será no sábado (30) da Matriz São Judas Tadeu ( Praça Padre Romeu Mecca, R. Lazara Siqueira nº 01 - Centro, Itapevi/SP) às 8h. A chegada em Pirapora do Bom Jesus será por volta das 17h.





A volta será no domingo (31) com saída do Santuário Bom Jesus de Pirapora às 9h com previsão de chegada em Itapevi às 17h.





Veja mais detalhes no cartaz abaixo: